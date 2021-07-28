В 2021 году в Орловской области клещи стали реже нападать на людей Фото: Архив "КП"

В Орловской области, по данным на 23 июля 2021, зарегистрирован 1841 случай нападения клещей на людей. От укусов этих паукообразных пострадали 527 детей. Такую информацию огласили в региональном Роспотребнадзоре.

Отметим, количество обращений орловцев, укушенных клещами, в медицинские организации в этом году ниже, чем в 2020-м на 8%. Случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, которые переносят клещи, не зарегистрировано.

Однако инфицированность клещей боррелиозом возросла. Среди исследованных паукообразных 16,8% оказались переносчиками заболевания (за аналогичный период 2020 года – 15,3%).

- Кроме того, 0,85% клещей от общего числа исследованных были заражены возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ). Возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) обнаружен в 0,3% исследованных клещей, - сообщает пресс-служба Роспотребнавдзора Орловской области.