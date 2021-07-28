Коронавирус в Орловской области на 28 июля 2021: заболели 83 человека, умерли четверо

Коронавирус в Орловской области на 28 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные сегодня, 28 июля 2021, приводит федеральный оперштаб.

За весь период наблюдений в регионе заболели уже 39 923 человека, излечиться от коронавируса смогли 37 690 из них. Накануне из стационаров и с амбулаторного лечения выписались 70 человек.

Коронавирус в Орловской области на 28 июля 2021

Продолжает ежедневно пополняться статистика смертности. Оперштаб сообщил, что скончались еще четыре человека с лабораторно диагностированным коронавирусом. Пандемия унесла жизни 829 орловцев.

Коронавирус в Орловской области на 28 июля 2021

При этом в Орловской области сохраняется самая низкая заболеваемость среди соседей. Так, в Брянской области за сутки заболели 282 человека, Липецкой – 243, в Курской – 191, в Тульской – 144 и в Калужской – 139. Однако специалисты считают, что это не повод терять бдительность.