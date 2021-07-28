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Общество28 июля 2021 11:32

В Орле экс-сотрудник СИЗО предстанет перед судом за мелкую взятку

Мужчина за деньги передал в следственный изолятор две пачки дрожжей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле экс-сотрудник СИЗО предстанет перед судом за мелкую взятку

В Орле экс-сотрудник СИЗО предстанет перед судом за мелкую взятку

Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых вскоре окажется бывший сотрудник СИЗО-1, попавшейся на мелком взяточничестве. Его обвиняют в получении 474 рублей от осужденного, содержащегося под стражей.

Как установили следователи, в августе 2020 года экс-сотрудник следственного изолятора за деньги передал осужденному две пачки дрожжей, запрещенных на территории СИЗО. Преступление выявлено сотрудниками УФСИН России по Орловской области.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.