В Орле экс-сотрудник СИЗО предстанет перед судом за мелкую взятку Фото: Архив "КП"

В Орле на скамье подсудимых вскоре окажется бывший сотрудник СИЗО-1, попавшейся на мелком взяточничестве. Его обвиняют в получении 474 рублей от осужденного, содержащегося под стражей.

Как установили следователи, в августе 2020 года экс-сотрудник следственного изолятора за деньги передал осужденному две пачки дрожжей, запрещенных на территории СИЗО. Преступление выявлено сотрудниками УФСИН России по Орловской области.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.