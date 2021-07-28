Капитальный ремонт поликлиники в Мценске запланировали на 2022 год. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Во вторник, 27 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Мценске. Одним из первых мест, куда заглянул глава региона стала взрослая поликлиника города.

Как позже пояснил в соцсетях Андрей Клычков, в следующем году здесь планируется провести капитальный ремонт. В обновление здания ориентировочно планируют вложить более 80 миллионов рублей

- В планах 2021 года – ремонт кровли стационара больницы на сумму 15 миллионов рублей. Есть потребность в капремонте всего здания. По плану эти работы на 2023 год, в том числе ремонт станции скорой помощи, - сообщил губернатор Орловской области.

Кроме того, Андрей Клычков рассказал, что ремонт детской поликлиники запланирован на 2024 год, но если появится финансовая возможность, то ремонт начнется раньше.