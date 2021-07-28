Орловский схиархимандрит Илий заболел коронавирусом

Схиархимандрит Илий заболел коронавирусом. Фото: Орловская митрополия

Накануне, 27 июля, стало известно о болезни 89-летнего священнослужителя схиархимандрита Илия (Ноздрина). Орловец, духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Отмечается, что священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей и в удовлетворительном состоянии. На родине старца уже начали молиться о его здравии.

- Давайте горячо в эти дни помолимся — и в храмах, и на домашней молитве, о здравии нашего земляка, трудами которого на Орловщине возрождается духовная жизни, — отметил митрополит Орловский и Болховский Тихон, обращаясь к орловской пастве.