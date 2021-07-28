Орловская область получила 6600 доз вакцины «Спутник V» от коронавируса

В Орловской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Накануне, 27 июля, в регион прибыла новая партия вакцины «Спутник V» - 6600 доз.

Сейчас препарат распределяют между прививочными пунктами. Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, 6600 доз вакцины хватит для вакцинации 3300 человек (вакцина двухкомпонентная).

Напомним, ранее в регион прибыли 3000 доз «Спутника Лайт» (однокомпонентная) и 19440 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

- Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по телефону 122 и по телефону «горячей линии» (4862) 40-20-56, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сегодня, 28 июля, мобильные пункты вакцинации работают в Железнодорожном и Северном районах - ул. Московская, 67 (ТЦ «Европа») и ул. Металлургов,17 (ТЦ «Европа»). Здесь вакцинация проходит без предварительной записи в порядке живой очереди.

Расписание работы пунктов вакцинации можно посмотреть тут.