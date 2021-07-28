Орловец накопил более 300 штрафов за неправильную езду и остался без иномарки Фото: Архив "КП"

Жителю Орла пришлось попрощаться со своей иномаркой из-за накопившихся у него штрафов за нарушение ПДД. Мужчина накопил их более 300, но при этом не спешил оплачивать.

Сначала для автомобилиста ограничили выезд за пределы страны, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, но и это не помогло. Тогда судебные приставы стали оценивать его имущество для принудительного взыскания денег за накопленные штрафы.

Как выяснилось, орловец скрывал наличие у себя машины. Однако ее все-таки нашли, арестовали и изъяли. Вскоре через торгующую организацию иномарку продали, выручив за нее более 490 тысяч рублей.

- Денежные средства, полученные в результате реализации автомобиля, перечислены в бюджет. Фактическим исполнением окончено 362 исполнительных производства о взыскании административных штрафов, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.