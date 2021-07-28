В Орле вынесли приговор дебоширам, разгромившим подъезд многоэтажки на Новой Ботанике. Фото: vk.com/orel_onlain

В Орле вынесли приговор по делу дебошировов, разгромивших в августе 2020 года подъезд многоэтажки на Новой Ботанике и избивших одного из жильцов. Теперь за пьяный разгул им предстоит ответить тюремным сроком.

Напомним, произошел в ночь с 22 на 23 августа в Пищевом переулке. В одной из квартир проходило пятничное застолье и гости не спешили расходиться. Они стали ломиться в чужую квартиру, побили стекла в тамбуре, окно, сломали пожарный шланг, а в лифте избили случайного прохожего, сделавшего им замечание, затем подрались друг с другом.

23 июля 2021 года уголовное дело в отношение двух молодых людей было рассмотрено мировым судьей судебного участка № 3 Заводского района.

- Подсудимым судом окончательно назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев каждому. Также с подсудимых в доход государства взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитников. За потерпевшим орловцем признано право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла.