Подрядчик, строивший футбольное поле в Знаменке, предстанет перед судом Орла Фото: Архив "КП"

В Советском районном суде города Орла рассмотрят уголовное дело на директора подрядной организации, строившей футбольное поле в поселке Знаменка. Руководителя фирмы подозревают в многомиллионных хищениях и экономии на стройматериалах.

Напомним, строительство футбольного поля в Орловском районе проходило осенью 2019 года. В это время подрядчик предоставил акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями о стоимость стройматериалов. В отчетах были одни цифры, на деле – другие.

- Ззлоумышленник похитил бюджетные средства в размере более 6,7 миллиона рублей, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет рассмотрено Советским районным судом города, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.