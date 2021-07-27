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Общество27 июля 2021 18:27

Подрядчик, строивший футбольное поле в Знаменке, предстанет перед судом Орла

Директора фирмы обвиняют в экономии стройматериалов и в хищении более 6,7 миллиона рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Подрядчик, строивший футбольное поле в Знаменке, предстанет перед судом Орла

Подрядчик, строивший футбольное поле в Знаменке, предстанет перед судом Орла

Фото: Архив "КП"

В Советском районном суде города Орла рассмотрят уголовное дело на директора подрядной организации, строившей футбольное поле в поселке Знаменка. Руководителя фирмы подозревают в многомиллионных хищениях и экономии на стройматериалах.

Напомним, строительство футбольного поля в Орловском районе проходило осенью 2019 года. В это время подрядчик предоставил акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями о стоимость стройматериалов. В отчетах были одни цифры, на деле – другие.

- Ззлоумышленник похитил бюджетные средства в размере более 6,7 миллиона рублей, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет рассмотрено Советским районным судом города, - сообщила «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.