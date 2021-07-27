Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 18:06

Восьмерых орловцев будут судить за организацию подпольных азартных игр

Объем уголовного дела на «бизнесменов» составил 28 томов
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Восьмерых орловцев будут судить за организацию подпольных азартных игр

Восьмерых орловцев будут судить за организацию подпольных азартных игр

Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут сразу восемь жителей города. Всех их обвиняют в незаконной организации азартных игр. Объем уголовного дела на «бизнесменов» составил 28 томов.

Как установили следователи, орловцы проводили игры в течение года - с июня 2019 года по июнь 2020-го. Для своих подпольных казино они использовали помещения в разных точках города и игрового оборудования вне игорной зоны.

- В ходе расследования допрошены свыше 15 свидетелей, проведено более 30 осмотров предметов и документов, 15 судебных экспертиз, 10 обысков и выемок, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, уголовное дело по статье 71.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой) будут рассматривать в Заводском районном суде.