Восьмерых орловцев будут судить за организацию подпольных азартных игр Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанут сразу восемь жителей города. Всех их обвиняют в незаконной организации азартных игр. Объем уголовного дела на «бизнесменов» составил 28 томов.

Как установили следователи, орловцы проводили игры в течение года - с июня 2019 года по июнь 2020-го. Для своих подпольных казино они использовали помещения в разных точках города и игрового оборудования вне игорной зоны.

- В ходе расследования допрошены свыше 15 свидетелей, проведено более 30 осмотров предметов и документов, 15 судебных экспертиз, 10 обысков и выемок, - сообщил «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, уголовное дело по статье 71.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой) будут рассматривать в Заводском районном суде.