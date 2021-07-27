В райцентре Орловской области «Жигули» опрокинулся в кювет

В поселке Покровское произошла авария с "Жигули". Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сегодня днем, 27 июля, в поселке Покровское (центр Покровского района) произошла авария с участие отечественной легковушки. «Жигули» опрокинулся в кювет, пострадала пожилая женщина.

В поселке Покровское произошла авария с "Жигули". Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

ДТП случилось около 11:45 часов дня. 72-летний водитель ехал в сторону улицы Дубровинского, но в районе дома №83 по улице Ленина не справился с управлением и потерял контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги в кусты.

Доставать «Жигули» пришлось сотрудникам МЧС.

В поселке Покровское произошла авария с "Жигули". Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Водитель не пострадал, а 72-летняя пассажирка получила телесные повреждения, после осмотра медиков отпущена. На месте ДТП работали сотрудники ОМВД России по Покровскому району. Проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.