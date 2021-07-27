Орловец нашел под крышей дома два дедовских ружья и сдал в Росгвардию Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается кампания по приему от населения незарегистрированного оружия за вознаграждение. Получит его и 39-летний житель Мценска, нашедший под крышей дома два дедовских ружья.

Мужчина ремонтировал крышу в деревне Суворово Залегощенского района и случайно обнаружил под кровельным покрытием в ветошь два одноствольных курковых ружья 16 калибра. Эксперты Росгвардии установили, что они были изготовлены промышленным способом в середине прошлого столетия.

- Оружие передано для проведения экспертизы, после которой будет принято решение о возможности и сроках выплаты денежного вознаграждения, - пояснил майор Петр Баев, начальник районного отделения лицензионно-разрешительной работы.

Всего с начала 2021 года орловцы сдали в Росгвардию 25 незарегистрированных оружий и 176 патронов. Общая сумма выплаченного денежного вознаграждения превысила 120 тысяч рублей.