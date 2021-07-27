В День города орловцев ждет панорамный трехуровневый фейерверк Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже совсем скоро, 5 августа, Орел отметить свое 455-летие и 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Горожан и гостей областной столицы ждет панорамный трехуровневый фейерверк на трех площадках.

Запускать салют будут от стелы 400-летия основания Орла, возле КДЦ «Металлург» и в Южном аэропорту. Всего будет сделано более двух тысяч разноцветных залпов. Длительность фейерверк от пяти до десяти минут в зависимости от места запуска.

- Возле стелы залпы фейерверка взлетят на высоту от 120 до 250 метров. На точках возле КДЦ «Металлург» и Южный аэропорт - от 30 до 45 метров, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Начало салюта в 22:00.