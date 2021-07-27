В Орловской области пункты вакцинации от коронавируса обозначили на онлайн-картах Фото: Архив "КП"

В Орловской области пункты вакцинации от коронавируса обозначили на картах «Яндекса» и «Google». Теперь с их помощью можно онлайн узнать, когда и где делают прививки, построить маршрут и обратиться за консультацией по горячей линии.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на картах ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» (Яндекс.Карты) или «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» (Google Карты).

- Это стало возможным благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». Проект затрагивает все регионы страны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.