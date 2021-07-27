Пенсионерка из Мценска перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области участилось количество телефонным мошенничеств с банковскими счетами и кредитами. Попадаются на обман лже- сотрудником правоохранительных органов и безопасности банков не только люди в возрасте, но и молодежь.

На этот раз доверилась неизвестным 65-летняя жительница Мценска. Разговор с липовых правоохранителем обошелся ей в 675 тысяч рублей. Эту сумму женщина перевела мошеннику, узнав с его слов, что «ее сбережения в опасности и нужно перевести их на безопасный счет».

Пенсионерка совершила несколько десятков переводов через ближайший банкомат и только после этого она пришла в отделение банка и рассказала о случившемся. Тогда она поняла, что стала жертвой злоумышленников.

- По данному факту» возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.