В Орловской области для жителей бывшего пансионата ЗИЛ отстояли право на воду и электричество Фото: Архив "КП"

В Орловской области завершился очередной этап борьбы 43 жителей бывшего пансионата ЗИЛ (поселок Нечаевский Мценского района) с новым владельцев. Еще в начале весны их оставили без воды и электричества, а затем попытались силой выселить из квартир.

Тогда к проблеме подключилась прокуратура. После выездной проверки на директора ООО «Профилакторий» было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство).

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с требованием восстановить права жильцов бывшего пансионата ЗИЛ и Мценским районным судом полностью удовлетворил требования прокуратуры.

- На директора ООО «Профилакторий» возложены обязанности по обеспечению беспрепятственного доступа граждан в их жилище, а также по организации надлежащего функционирование в корпусах, где проживают люди, систем водо- и электроснабжения, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.