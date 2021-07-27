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Общество27 июля 2021 12:05

В День Крещения Руси в Орловской области прозвучит колокольный звон-благовест

Колокола зазвучат во всех храмах, соборах и церквях
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В День Крещения Руси в Орловской области прозвучит колокольный звон-благовест

В День Крещения Руси в Орловской области прозвучит колокольный звон-благовест

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

28 июля православные отмечают День Крещения Руси. В Орловской области, также и в других регионах России и странах ближнего зарубежья, на праздник прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

Колокола зазвучат во всех храмах, соборах и церквях в одно и тоже время – ровно в полдень по местному времени.

- Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году, - сообщает пресс-служба Орловской митрополии.