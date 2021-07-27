Коронавирус в Орловской области на 27 июля 2021: скончались четыре человека

Коронавирус в Орловской области на 27 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусом и четыре смертельных исхода. Такие данные приводит сегодня, 27 июля 2021, федеральный оперштаб.

За весь период наблюдений в Орловской области зарегистрировано уже 39 840 случаев заражения коронавирусом. Смогли победить заболевание 37 620 человек, из них 79 выписались из больниц накануне.

Что же касается смертности, то с апреля 2020 года по сегодняшний день пандемия унесла жизни 825 жителей региона. Коэффициент распространения заболевания составляет 0,99.

Согласно данным, озвученным губернатором Андреем Клычковым в прямом эфире 26 июля, в медицинских организациях Орловской области занято 763 ковидные койки. Свободными остаются 253 места в «красной зоне».