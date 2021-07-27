В Орле клиент обворовал женщину-продавца на 16 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла клиент обворовал продавца на 16 тысяч рублей. 54-летний мужчина заинтересовался содержимым женского кошелька и обчистил его, когда остался без присмотра.

Однако воришка все-таки попался в объектив камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место происшествия полицейские также опросили возможных свидетелей и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города.

-Злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.