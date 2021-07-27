Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июля 2021 11:30

В Орле клиент обворовал женщину-продавца на 16 тысяч рублей

Воришка воспользовался случаем и забрался в оставленный без присмотра кошелек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орле клиент обворовал женщину-продавца на 16 тысяч рублей

В Орле клиент обворовал женщину-продавца на 16 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла клиент обворовал продавца на 16 тысяч рублей. 54-летний мужчина заинтересовался содержимым женского кошелька и обчистил его, когда остался без присмотра.

Однако воришка все-таки попался в объектив камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место происшествия полицейские также опросили возможных свидетелей и смогли установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель города.

-Злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.