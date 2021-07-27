В Орловской области растут объемы производства парной свинины. Согласно отчету Орелстата, эта сфера производства остается в нашем регионе основным драйвером роста пищевой промышленности.

Так, в первом полугодие 2021 объем производства свинины, остывшей или охлажденной (в том числе для детского питания) вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

- Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов с начала 2021 года изготовлено 23 439,9 тонн, что на 54,2% больше, чем за соответствующий период 2020 года, - подсчитали в Орелстате.

При этом наблюдается снижение производства в сырьевом секторе (индекс производства - 77,6%).

Производство крупы с начала 2021 года снизилось почти на 25% в сравнении с периодом январе-июне 2020 года. Всего крупы произведено 29 587,1 тонн.