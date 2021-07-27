Губернатор Андрей Клычков о безработице: «Кто ищет, тот всегда найдет» Фото: Архив "КП"

В 2020 году в Орловской области резко вырос уровень безработицы. Сейчас, по официальном данным, он пришел в норму, однако жители региона продолжают жаловаться на проблемы с трудоустройством.

Тему безработицы в ходе прямого эфира в соцсетях 26 июля поднял и губернатор Андрей Клычков, пояснивший, что свободных вакансий сейчас в разы больше, чем безработных.

- На бирже труда в статусе безработных у нас 3032 человека. При этом девять с половиной тысяч вакансий. Когда мне пишут, что невозможно найти работу… Кто ищет, тот всегда найдет, главное искать, - подчеркнул глава Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор также напомним про проводимые в регионе ярмарки вакансий и работу властей с инвесторами, которые планируют открывать новые производства.