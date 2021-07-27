В Орле откроется выставка к 200-летию Шатиловского леса Фото: Архив "КП"

Сегодня, 27 июля, в Орловском краеведческом музее начинает работу выставка под названием «Рукотворное чудо». Ее экспозиция полностью посвящена 200-летию Шатиловского леса и его создателям.

Напомним, Шатиловский лес – это уникальный памятник искусственного лесоразведения близ села Шатилово в Новодеревньковском районе. Его площадь составляет более тысячи гектаров, на которых произрастают до 140 видов деревьев и кустарников.

Создателем леса стал Николай Шатилов, затем его дело продолжили сын Иосиф и внук Иван, а также ученый и управляющий имением семьи в Моховом Франц Майер.

Выставка подготовлена совместно с музеем-усадьбой Шатиловых.

Возрастное ограничение: 0+

КОГДА? ГДЕ?

Открытие: 27 июля, 12.00 часов

ул. Гостиная, 2.

Выставка продлится до 20 августа