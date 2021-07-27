В Заводском районе Орла задержали с героином гостя из ближнего зарубежья Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла сотрудники полиции задержали с героином гостя из ближнего зарубежья. В рюкзаке 25-летнего мужчины нашли 170 полимерных свертков с кристаллическим веществом.

Позже исследования в Экспертно-криминалистическом центре УМВД подтвердили, что в свертках действительно героин массой порядка 355 граммов.

- По версии следствия, данное наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта на территории Российской Федерации бесконтактным способом, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». Подозреваемый находится под стражей.