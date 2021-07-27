В Орловской области от коронавируса лечится 71 ребенок Фото: Архив "КП"

В понедельник, 26 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в соцсетях. В центре внимания вновь ситуация с распространением коронавируса в регионе и борьба с ним.

Согласно озвученным данным, в настоящее время в медицинских организациях Орловской области занято 763 ковидные койки. Свободными остаются 253 места в «красной зоне».

Среди лечащихся от коронавируса в стационаре – трое детей. Еще 68 детей проходят лечение дома в амбулаторных условиях.

- Что же касается ситуации с искусственной вентиляции легких, то сейчас 24 человека на ИВЛ, три – на самих ИВЛ, 20 – на не ИВЛ. Надеюсь, что врачи приложат все усилия, чтобы спасти жизни всех, кто попал в реанимацию, - рассказал Андрей Клычков.