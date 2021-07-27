Вакцину «Спутник Лайт» распределят по городским поликлиникам Орла Фото: Наталья Меркулова

Жители Орла и области смогут пройти ревакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник Лайт». Партия препарата в три тысячи доз прибыла в регион в конце мнившей недели.

Как сообщил в прямом эфире в соцсетях 26 июля губернатор Андрей Клычков, Вакцину «Спутник Лайт» распределят по городским поликлиникам. Глава региона напомнил, что эта вакцина однокомпонентная, то есть для ревакцинации будет нужен только один укол.

Ревакцинировать рекомендуют тем, у кого с момента первой вакцинации прошло более шести месяцев и при этом уже не осталось антител.

- В настоящее время регионе вакцинировано 46% населения от числа, необходимого для формирования коллективного иммунитета, побочных эффектов не обнаружено, - сообщил также Андрей Клычков.