26 июля 2021 в Орловском районе полностью сгорели поле пшеницы и «Камаз». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 26 июля, в Орловском районе произошел крупный пожар. Огонь уничтожил пшеничное поле и «Камаз».

ЧП произошло на территории Масловского сельского поселения в районе половины первого часа дня. После получения сигнала о пожаре к месту выдвинулись сотрудники 1-й ПСЧ города Орла и 22-й ПСЧ Знаменского района, при этом им пришлось преодолеть путь больше 30 километров.

В тушении поле принимали участие добровольцы, однако спасти урожай и большегруз не удалось. Пшеница сгорела на площади пяти гектар, машина полностью выгорела.

26 июля 2021 в Орловском районе полностью сгорели поле пшеницы и «Камаз». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Однако удалось отстоять от огня соседнее поле с рожью.

- Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются специалистами, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.