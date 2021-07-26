Под Орлом водитель «Лады» нарушил ПДД на трассе и протаранил «Мазду». Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В субботу, 24 июля, на 144 километре автодороге «Калуга - Перемышль - Белев – Орел» произошла авария. Водитель «Лады» нарушил ПДД и протаранил «Мазду».

Инцидент произошел в районе половины второго часа дня. 60-летний водитель «Лады Гранты» решил развернуться и проигнорировал, что это запрещено дорожной разметкой. В итоге во время разворота отечественное авто столкнулось с иномаркой.

- В результате ДТП 39-летний водитель «Мазды» и его 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.