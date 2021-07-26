В Орле десять некоммерческих организаций получили грант по 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орле подвели итоги конкурса на присуждения грантов для проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовую поддержку от городской администрации получат 10 организаций.

По 60 тысяч рублей получат Федерация бадминтона Орловской области, городское отделение Российского Красного Креста, Региональный центр компетенций по развитию городской среды, областное отделение Союза литераторов Российской Федерации, региональное отделение Ассамблеи народов России, военно–патриотический центр «Десантник» и поисковый клуб «Дороги войны».

Такую же сумму выиграла Заводская районная общественная организация Орловской областной ВОИ, областное отделение организации ветеранов «Боевое братство» и общественная организация социальной поддержки населения «Красный мост».

- За материальную поддержку города боролись 19 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 10 – получили гранты. Среди победителей проекты посвящение патриотическому воспитанию, спорту, социальной поддержке и защите граждан, - сообщает пресс-служба администрации Орла.