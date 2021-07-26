Липовая службы безопасности банка: в Орле двух девушек обманули почти на два миллиона рублей

В Орле двух девушек обманули почти на два миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Орле и области продолжают действовать телефонные мошенники. Практически в каждом новом случае обмана они представляются одинаково – сотрудники службы безопасности банка или правоохранительных органов. Однако орловцы продолжают верить звонящим.

Так, в лапы мошенников в Орле попались две девушки. Их обманули почти на два миллиона рублей: 26-летняя орловчанка перевела 1 миллион 241 тысячу рублей на «безопасный резервный» счет, а 23-летняя девушка более 598 тысяч рублей.

В обоих случаях звонившие нагнетали панику, говорили, что неизвестные завладели их персональными данными и пытаются взять кредит и нужно опередить мошенников. Девушки сами шли в банки, брали кредиты и затем переводили огромные суммы через банкомат.

Теперь орловчанки остались без денег и с заключенными в банках кредитами.

- Возбуждены уголовные дела статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напоминаем, не стоит поддаваться панике и верить звонящим на слово. Представляются сотрудниками банка или полиции? Говорят, что на вас оформляют кредит? Такие вопросы не решаются по телефону! Идите в свое отделение банка и ни в коем случае никуда не переводите деньги.