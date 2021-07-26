Ремонт трех дорог в Орле и одной в Знаменке отстает от графика Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 26 июля, в администрации Орловской области состоялось заседание регионального Правительства. В центре внимания оказалась ситуация с ремонтом дорог.

Согласно данным озвученных руководителем Департамента дорожного хозяйства Алексеем Субботиным, проблемная ситуация сложилась с тремя дорогами в Орле и одной в Знаменке.

Речь идет о дорогах на Октябрьской улице, Ипподромном переулке и улице Генерала Родина в Орле, а также Березового переулка в Знаменке. В областном центре идет отставание от графика, а в райцентре ситуация застопорилась из-за спора с местным жителем.

- Проблемная ситуация сложилась в Знаменке. Здесь часть земельного участка под автомобильной дорогой была замежевана частным лицом. Вопрос решается муниципалитетом во взаимодействии с прокуратурой района, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, в настоящее время ремонт завершен на восьми региональных дорогах и десяти дорогах в Орловском районе. Всего же в этом году планируется привести в порядок 33 участка общей протяженностью 102,9 километра.