В Ливнах двух водителей госпитализировали после неудачного разворота. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В воскресенье, 25 июля, в Ливнах два человека попали в больницу после ДТП на улице Фрунзе. На дороге не смогли разъехаться «Мерседес» и «БМВ».

Инцидент произошел в районе двух часов дня неподалеку от дома №149 по улице Фрунзе. 39-летняя женщина-водитель «Мерседеса» поворачивала налево и врезалась в «БМВ» под управлением 22-летнего автомобилиста.

На месте аварии работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. В результате травмы получили 13 человек, двое из них несовершеннолетние – девушка 15 лет и девятилетняя девочка.