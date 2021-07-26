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Здоровье26 июля 2021 11:54

Вакцинация от коронавируса в Орле: где разместят мобильные пункты с 26 июля по 1 августа

В городе будет ежедневно работать по два мобильных ФАПа
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Вакцинация коронавируса в Орле

Вакцинация коронавируса в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса. На этой неделе, с 26 июля по 1 августа, они по-прежнему будут работать в ежедневном режиме, по очереди в каждом районе.

Напомним, медицинские кабинеты работают на базе мобильных фельдшерско-акушерских пунктов рядом с торговыми центрами и магазинами. Предварительная запись здесь не нужна. Главное, взять с собой паспорт и СНИЛС.

- Перед приемом вакцины всех пациентов ожидает осмотр врачей, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Так, сегодня 26 июля мобильные пункты вакцинации будут работать с 12:00 до 19:00 часов в Заводском и Северном районах – на Карачевском шоссе, 74 (ТЦ «Линия») улице Михалицына, 5 (ТЦ «Линия»).

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