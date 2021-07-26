Коронавирус в Орловской области на 26 июля 2021: три человека умерли, 82 заболели

Коронавирус в Орловской области на 26 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки зарегистрировали 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Причем заболевших вновь большем, чем выздоровевших. Такие данные сегодня, 26 июля, приводит федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в Орловской области заболели коронавирусом 39 755 человек, из них 37 541 смог победить болезнь. Накануне из больниц и из-под домашнего наблюдения выписались 75 выздоровевших пациентов.

При этом общая статистика смертности продолжает расти. Оперштаб сообщил о том, что скончались еще три пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Орловской области пандемия унесла жизни уже 821 человека.