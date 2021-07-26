В Орловскую область прибыли три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Орловцы смогут ревакцинироваться «Спутником Лайт» Фото: Наталья Меркулова

В Орловскую область прибыло три тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат предназначен для разовой прививки и подходит для тех, кто решил ревакцинироваться.

О поставке вакцины сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, которая напоминает жителям региона о том, что вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной и посетить пункт вакцинации придется только один раз.

Напомним, на минувшей неделе в регион также прибыло 19440 доз вакцины «ЭпиВакКорона», с помощью которых прививки сделают 9720 орловцам.