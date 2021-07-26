Орел поборется за право на инклюзивный пляж в открытом голосовании

Инклюзивный пляж может появится в Орле. Фото: Александр Востриков

В Орле может появиться инклюзивный пляж, на котором смогут отдыхать люди-колясочники и люди с ограниченными возможностями здоровья. Необходимое для этого оборудование городу предоставит общественная организация инвалидов «Ковчег» (Калининград), но только в случае победы Орла в конкурсе.

«Ковчег» организовал конкурс среди семи российских городов, чтобы подарить их жителям оборудование для организации комплексного адаптированного пляжа (стоимостью около 1 миллиона рублей). Об этом сообщил Александр Востриков, замруководителя Департамента соцзащиты Орловской области.

Для участия в онлайн-голосовании необходимо проголосовать, указав свою электронную почту.

- Сложилась такая ситуация, что будет ли адаптированный пляж у нас в городе зависит только от нас с вами! Именно мы, жители нашей малой Родины, можем своей активностью организовать супер пляж. Мне кажется, это будет хороший подарок городу к 5 августа! Давайте победим вместе, - написал у себя в соцсетях Александр Востриков.

Напомним, в августе 2019 года в Орле инклюзивный пляж от «Ковчега» работал несколько дней в тестовом режиме.