В аварии под Мценском получили травмы водитель «Рено» и два ребенка

В аварии под Мценском получили травмы водитель «Рено», девушка-подросток и ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В воскресенье, 25 июля, неподалеку от деревни Вороново в Мценском районе произошло ДТП. Водитель иномарки не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет.

Авария произошла в 17:20 часов вечера. 40-летняя женщина-водитель «Рено Меган» направлялась в сторону деревни Шашкино по автодороге «Болхов – Мценск – Шашкино», когда машину занесло в сторону.

В аварии под Мценском получили травмы водитель «Рено», девушка-подросток и ребенок. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

«Рено» вылетел в кювет по ходу движения и врезался в сосну. Автоледи и ее пассажирки получили травмы. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водитель, 15-летняя девушка и 9-летняя девушка получили телесные повреждения. Отпущены домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.