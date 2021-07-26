В парке Ботаника в Орле неизвестные побили фонари возле детской площадки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В минувшую пятницу, 23 июля, в парке Ботаника неизвестные побили фонари возле детской площадки. От рук вандалов пострадали четыре светильника. Об этом «Комсомолке» сообщила жительница «Новой Ботаники».

Девушка пояснила, что заметила разбитые фонари, когда гуляла вечером вместе с ребенком, и посетовала на ситуацию с разгулом пьяных людей в парке.

В парке Ботаника в Орле неизвестные побили фонари возле детской площадки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Алкоголь льется рекой, пьют на скамейках, не стесняясь среди бела дня. Люди идут через этот парк с озера Светлая жизнь пьяными и занимаются вандализмом, - рассказала «КП» орловчанка.