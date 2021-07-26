В Орловской области в реке Недра утонул мужчина в водолазном снаряжении

В Кромском районе в реке Недра утонул мужчина в водолазном снаряжении. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 25 июля, в Орловской области произошло очередное происшествие на воде. В Кромском районе в реке Недра погиб 54-летний мужчина.

Один из очевидцев трагедии позвонил в МЧС. К месту трагедии выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда «Водный» областной ПСС. Погибшего они обнаружили в 40 метрах от берега и на глубине 3-3,5 метров. При этом на мужчине было водолазное снаряжение.

В Кромском районе в реке Недра утонул мужчина в водолазном снаряжении. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, с начала сезона в нашем регионе это уже 13 происшествие на воде и девятый утонувший человек. Среди погибших во время купания четыре ребенка.