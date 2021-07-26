На орловском ипподроме состоялись соревнования среди лошадей рысистых пород. Фото: пресс-служба Правительства области

В минувшее воскресенье, 25 июля, на ипподроме в Орле прошли соревнования Первого этапа Кубка России по ЦФО для лошадей рысистых пород. В этот день в наш город приехали не только наездники из районов, но и Курской, Белгородской и Московской областей.

Зрителей ждали не только энергичные и зрелищные забеги, но и увлекательная развлекательная программа. На ипподроме проходили показательные выступления по джигитовке, каждый желающий мог потренироваться в мастерстве владения казацкой шашкой.

Кроме того, гости соревнований смогли принять участие в казахской национальной игре Кыз куу (догони девушку). Не обошлось без песен под гармонь и барышень в шляпках и платьях в стиле ампир и модерн.

- В состязаниях приняли участие представители орловской рысистой породы, которая была названа в честь графа Орлова. Победители примут участие в финале соревнований, он пройдет в октябре на Центральном московском ипподроме, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Обладателем Кубка Губернатора стал орловец Имперфект Виз под управлением наездника Н. П. Севастьянова.