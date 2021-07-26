В Орловскую область прибыло более 19400 доз вакцины от коронавируса

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В конце минувшей неделе в Орловскую область пришла очередная партия вакцины от коронавируса. Регион получил 19440 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, такого объема хватит для вакцинации 9720 жителей региона. Прививки продолжат делать в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, ФАПах.

- По состоянию на 23 июля первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» получили 156 045 человек, завершили вакцинацию 104 558 человек. Первый этап вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» прошли 4736 орловцев, получили обе дозы вакцины - 4163 человека, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Кроме того, еще 744 человека прошли первый этап вакцинации с помощью вакциной «КовиВак», 713 орловцев - завершили.