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Общество25 июля 2021 10:40

В Орловской области стало на 250 ветеранов труда больше

Губернатор Андрей Клычков подписал указ о присвоении почетных званий
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области стало на 250 ветеранов труда больше

В Орловской области стало на 250 ветеранов труда больше

Фото: Архив "КП"

21 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении почетного звания Ветеран труда для 250 человек. Большая часть из них получила звание «Ветеран труда Орловской области».

Так, согласно указу губернатора № 368 от 21 июля 2021 года звание «Ветеран труда Орловской области» получили 184 жителя Орла, Ливен, Мценска и двадцати районов. В приложении к документу есть поименный список.

Кроме того, еще 66 орловцев по указу №369 от 21 июля 2021 года получили звание «Ветеран труда».