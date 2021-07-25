В Орловской области стало на 250 ветеранов труда больше Фото: Архив "КП"

21 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ о присвоении почетного звания Ветеран труда для 250 человек. Большая часть из них получила звание «Ветеран труда Орловской области».

Так, согласно указу губернатора № 368 от 21 июля 2021 года звание «Ветеран труда Орловской области» получили 184 жителя Орла, Ливен, Мценска и двадцати районов. В приложении к документу есть поименный список.

Кроме того, еще 66 орловцев по указу №369 от 21 июля 2021 года получили звание «Ветеран труда».