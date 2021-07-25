В Мценске мошенники оставили семью без миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи телефонного мошенничества. На этот раз на удочку лже-сотрудников службы безопасности банка попались 37-летний житель Мценского района и его супруга.

В общей сумме семейная пара потеряла один миллион 90 тысяч рублей. Произошло это не сиюминутно. Мошенники действовали в течение двух дней.

Сначала они позвонили главе семьи, сказали, что на него злоумышленники пытаются взять кредит и чтобы заблокировать эту операцию, нужно самостоятельно оформить онлайн-кредит через мобильное приложение. Так мужчина и сделал. Затем он обналичил деньги и перевел на указанный «сотрудниками службы безопасности» счет.

На следующий день амчанину снова позвонили. На этот раз якобы произошла утечка данных и на него и его жену снова берут кредит. Мужчина снова перевел деньги мошенникам.

Теперь полиция ищет преступников, возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Если Вам позвонили с номера 8-495, 8-499, 8-800, либо любого другого номера, представились сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщили, что с Вашей карты произошло несанкционированное списание денежных средств, выполнен вход в Ваш личный кабинет, либо на Вас оформили или пытаются оформить кредит, знайте – это мошенники, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.