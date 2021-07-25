В первом полугодье 2021 в Орловской области зафиксировали снижение числа пьяных ДТП

В Орловской области зафиксировали снижение числа пьяных ДТП Фото: Архив "КП"

23 июля в Управлении МВД по Орловской области подвели итоги работы за первое полугодье 2021, оценили ситуацию с аварийностью и преступностью.

Согласно статистики, по сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение числа пьяных ДТП. По вине нетрезвых водителей произошло аварий на 33% меньше.

Что же касается ситуации с преступностью в Орловской области, то, согласно официальным данным, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,3%. Стало меньше убийств, грабежей и краж из квартир.

- Состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 6,1%, в том числе на улицах их стало меньше на 18,3%. В структуре уличной преступности сократилось на 16,3% количество тяжких и особо тяжких преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.