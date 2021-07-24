Рядом с Андриабужским прудом под Орлом произошла авария с шестью пострадавшими. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня утром, 24 июля, в Орловском районе неподалеку от Андриабужского пруда произошла авария с шестью пострадавшими. На трассе «Орел-Ефремов» столкнулись «Матиз» и «Газель».

ДТП произошло в районе половине одиннадцатого часа утра. 33-летний водитель «Матиза» выехал на встречную полосу и врезался в «Газель» под управлением 29-летнего водителя.

- В результате происшествия водитель и три пассажира «Матиза» получили телесные повреждения, двое из них госпитализированы. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля «Газель», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как пояснили «КП-Орел» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, одного из пострадавших пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов из искореженной машины.