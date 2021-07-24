Коронавирус в Орловской области на 24 июля 2021: заболели 85 человек, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 24 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 24 июля 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 85 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. За весь период пандемии заболели 39589 человек.

Коронавирус в Орловской области на 24 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Справиться с заболеванием смогли 37395 жителей региона. Накануне из больниц выписались 78 человек.

Коронавирус в Орловской области на 24 июля 2021 Фото: Архив "КП"

Статистика смертности продолжает растит. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. От заболевания умерли уже 815 орловцев.