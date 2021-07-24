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Общество24 июля 2021 6:45

Многодетная семья из Орловского района добилась маткапитала через суд

Ранее Департамент соцзащиты отказал родителям в выплате из-за прописки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Многодетная семья из Орловского района добилась материнского капитала через суд

Многодетная семья из Орловского района добилась материнского капитала через суд

Фото: Архив "КП"

Многодетная семья из Орловского района добилась материнского капитала через суд. Из-за отказа регионального Департамента соцзащиты в выплате, семье с тремя детьми пришлось обратиться в прокуратуру.

После этого ведомство организовало прокурорскую проверку законности отказа на маткапитал. В итоге было установлено, что созащита в своем отказе сослалась на отсутствие у родителя-заявителя постоянной регистрации на территории Орловской области.

- В целях восстановления законности прокурор обратился в суд с иском об установлении многодетной семье соответствующих выплат. Судом требования ведомства удовлетворены в полном объеме, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.