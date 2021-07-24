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Общество24 июля 2021 6:23

В Орле вновь пытаются найти арендатора для дома Лизы Калитиной

Администрация города объявила очередной аукцион по аренде семи старинных зданий за один рубль на 49 лет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Знаменитый в Орле дом Лизы Калитиной на Дворянке

Знаменитый в Орле дом Лизы Калитиной на Дворянке

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

27 августа 2021 года в Орле пройдет очередной аукцион с попыткой найти арендаторов-инвесторов для дома Лизы Калитиной и еще шести старинных зданий. Привлечь их попытаются правом льготной аренды за один рубль на 49 лет.

Инвесторам предлагают рассмотреть варианты аренды здания на Октябрьской, 1 (тот самый дом Лизы Калитиной), дом №28 по улице Гагарина, дом №15а по улице Розы Люксембург, дома №5, 7 и 9 по Салтыкова-Щедрина и дом №55 по Старо-Московской улице. Все они нежилые и находятся в удручающем состоянии.

Напомним, городская администрация уже несколько лет пытается сдать эти здания в аренду с условием их полного восстановления. Пока найти арендаторов удалось только для двух зданий в городе – дом №30 и №36 на Карачевской улице. Произошло это в 2019 году, существенных изменений на объектах пока нет.

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Аренда здания за рубль: в Орле продолжают искать инвесторов для реставрации старинных зданий, но поможет ли их это спасти (подробнее).