В Орле создадут семь площадок для накопления габаритного мусора

В Орле создадут семь площадок для накопления крупногабаритного мусора Фото: Архив "КП"

Накануне, 23июля, в администрации Орла утвердили целевую программу «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2022 — 2024 годах». Согласно новому документу, в городе за три года должны создать семь площадок для накопления крупногабаритного мусора.

Первые три из них планируют обустроить уже в следующем году. Разместятся они на территории Заводского района (две площадки) и Северного района (одна). Кроме того, в 2022-м году обновят уже действующие 18 площадок для сбора ТКО. Для них обустроят основание, установят ограждения и приведут в порядок подъездные пути.

- За три года планируется привести в надлежащее состояние 50 контейнерных площадок и создать семь специальных площадок для накопления крупногабаритного мусора. Больше всего — в Заводском районе: 20 площадок. В Железнодорожном районе — 16, в Северном — 14, в Советском — семь, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Также за три года планируется закупить и установить 17 бункеров.