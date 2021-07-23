Орловец украл в магазине две бутылки коньяка и заработал себе статью Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла сотрудники торгового центра недосчитались нескольких бутылок коньяка. Как вскоре выяснилось, их тайно прихватил с собой один из покупателей.

30-летний ранее судимый мужчина успешно спрятал и пронес мимо кассы алкоголь на общую сумму в 600 рублей. Сотрудники магазина заметили пропажу только во время ревизии. После этого они обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина зашел в торговый центр под видом покупателя и воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает.

- Ранее данный гражданин привлекался к административной ответственности за совершение аналогичное деяние. Теперь на него возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ (Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.