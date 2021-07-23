В Орле пройдут любительские турниры по пляжному волейболу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С 31 июля по 1 августа в Орле пройдут любительские турниры по пляжному волейболу. На специально оборудованных площадках площади Ленина и в Городском парке встретятся команды районов области.

Однако сейчас поиграть в волейбол на площади и в парке также может бесплатно любой желающий. Главное, не забыть с собой мяч.

- Планируется проведение любительских турниров по пляжному волейболу и парковому волейболу для жителей Орла и Орловской области. О них будет объявлено дополнительно, - сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, площадки для пляжного волейбола в Орле оборудовали в начале июля, когда облцентр принимал участие одном из этапов Чемпионата России по этому виду спорта. Тогда за призы Губернатора Орловской области боролись 65 команд из 12 регионов.